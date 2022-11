Winkels verkopen minder, maar tegen hogere prijzen

De detailhandel heeft in het derde kwartaal van dit jaar minder verkocht, maar toch een hogere omzet behaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stegen de omzetten van winkelbedrijven in doorsnee met 4 procent op jaarbasis. Het verkoopvolume daalden daarentegen met eveneens 4 procent. Voor de komende tijd rekent een ruime meerderheid van de winkelbedrijven op een verdere stijging van de verkoopprijzen.

Vooral in de foodsector gingen de omzetten omlaag. Hier was sprake van een omzetdaling met 8 procent. Het verkoopvolume viel 3 procent lager uit. Met name speciaalzaken zoals slagerijen en kaaswinkels, kampten met lagere verkoopvolumes. Wel wisten dergelijke zaken de omzet op peil te houden in vergelijking met een jaar eerder. Van de speciaalzaken is bekend dat ze sinds de coronapandemie aan populariteit wonnen. Zeker toen de horeca de deuren gesloten hield.

Supermarkten zetten wel meer om. Maar ook de grootgrutters kampten met gedaalde volumes. De omzetstijging was het gevolg van hogere prijzen.

Drogisterijen en kleding- en schoenenwinkels zagen zowel de omzet als de volumes toenemen. Maar het totale beeld in de zogeheten non-foodsector was er een van gedaalde verkoopvolumes. Onder andere meubelzaken, doe-het-zelfwinkels en winkels in consumentenelektronica en witgoed zetten minder om dan een jaar eerder. Het volume daalde eveneens in deze branches. Bij meubelzaken ging het om een volumedaling met 17 procent.

De onlineomzet van de detailhandel steeg met 3 procent op jaarbasis. In de eerste helft van het jaar was hier nog sprake van een daling. Onlinewinkels verkochten net als de speciaalzaken duidelijk meer in coronatijd. De bedrijven wisten de hogere verkoopvolumes in de eerste helft van 2021 vast te houden. Daarmee gaat de vergelijking met de eerste helft van dit jaar enigszins mank.

In het derde kwartaal van dit jaar werden volgens het CBS in de detailhandel 47 faillissementen uitgesproken. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder, toen er 19 faillissementen waren. Het aantal faillissementen ligt wel lager dan in dezelfde periode voor de coronapandemie. Winkelbedrijven waren in het derde kwartaal goed voor circa 10 procent van het totaal aantal faillissementen.