EU-landen akkoord met miljardenplan voor Europese chipproductie

De lidstaten van de Europese Unie zijn akkoord met een plan van Brussel om 45 miljard euro uit te trekken voor de productie van computerchips in het landenblok. De ambassadeurs van de EU-landen gingen anoniem akkoord met een aangepast voorstel van de Europese Commissie. De subsidies moeten ervoor zorgen dat Europa minder afhankelijk wordt van Amerikaanse en Aziatische chipproducenten.

De Europese Commissie wil dat de EU in 2030 een vijfde van de gehele capaciteit voor de productie van chips herbergt. Nu is dat nog 8 procent. De plannen werden aangejaagd door de wereldwijde chiptekorten, die met name Europese autofabrikanten, telecombedrijven en zorgaanbieders hinderden.

In een eerste plan konden Europese landen alleen subsidies geven voor fabrieken waar de meest geavanceerde chips zouden worden gemaakt. Na druk vanuit de lidstaten besloot de commissie ook subsidies voor minder geavanceerde fabrieken toe te staan. Wel moeten ze innovatie bieden op het gebied van rekenkracht, energiezuinigheid, milieuvriendelijkheid en kunstmatige intelligentie.

De ministers van de EU-landen kunnen het plan nu naar het Europees Parlement sturen voor goedkeuring. Bovendien moet er nog geld worden gevonden voor het plan. De Europese Commissie wilde oorspronkelijk geld inzetten dat bedoeld was onderzoeksprogramma’s en niet-gebruikte sommen uit andere stimuleringsprogramma’s, maar dat leverde kritiek op van de lidstaten.