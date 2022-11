Nederland krijgt 98 miljoen EU-subsidie voor duurzamere visserij

Nederland krijgt 97,9 miljoen euro subsidie uit het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur, heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. Het geld wordt voornamelijk gebruikt voor de verduurzaming van de visserij en de aquacultuur, als onderdeel van het Europese klimaat- en milieubeleid.

Het merendeel van het EU-geld, namelijk 81 miljoen euro ofwel 83 procent, wordt in de visserij gestoken. Zo worden vissersschepen koolstofvrij en energie-efficiënter gemaakt en wordt er geïnvesteerd in de veiligheid en werkomstandigheden aan boord. Ook is er geld voor de training van de bemanning voor de kleinschalige visserij, voor het verbeteren van gegevensverzameling en voor maatregelen ter bescherming van soorten en leefgebieden.

Voor innovatie, onderzoek en investeringen in een duurzame aquacultuur, waar bijvoorbeeld viskwekerijen en mosselbanken onder vallen, is 8 miljoen euro beschikbaar. Voor het promoten van maritieme kennis en het versterken van maritiem management is dat 3,5 miljoen euro. De rest van het fonds, ongeveer 5,5 miljoen euro, gaat naar andere, technische zaken.

“Ik ben verheugd te kunnen aankondigen dat de Europese Commissie dit programma voor Nederland heeft goedgekeurd”, zegt verantwoordelijk eurocommissaris Virginijus Sinkevičius. “Het is sterk gericht op innovatie voor een groene transitie in de visserij, de aquacultuur en de verwerking van visproducten.”