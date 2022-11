CBS: autohandelaren zien inkomsten met bijna kwart stijgen

Autohandelaren zagen hun omzet in het derde kwartaal met bijna een kwart (24,3 procent) stijgen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam vooral door prijsstijgingen. Occasions waren nooit eerder zo duur, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De verkoop van nieuwe auto’s werd aangejaagd doordat het chiptekort is afgenomen in de afgelopen maanden. Daardoor konden er meer auto’s op kenteken worden gezet. Daarbij klom de omzet doordat er steeds meer elektrische auto’s worden verkocht. Deze zijn duurder dan auto’s met een verbrandingsmotor.

De omzet van de gehele auto- en motorbranche ging in het derde kwartaal met 20,5 procent omhoog. Importeurs van nieuwe personenauto’s zagen hun inkomsten met 18,5 procent stijgen. Een jaar geleden was nog sprake van een daling. “De chiptekorten nemen af, zodat er meer auto’s geproduceerd konden worden”, aldus het CBS.

De omzet van de handel in en reparatie van zware bedrijfswagens steeg vorig kwartaal met 17,4 procent. Ook hier speelden prijsstijgingen een belangrijke rol. Gespecialiseerde reparatiebedrijven en automaterialenzaken verkochten respectievelijk 12,5 en 13,7 procent meer. De omzet van de motorbranche bleef wat achter met een plus van 10,6 procent.

Net als andere sectoren heeft ook de autobranche nog altijd last van personeelstekorten. “Meer dan een derde van de ondernemers zei in het begin van het vierde kwartaal van 2022 een tekort aan arbeidskrachten te hebben. Het personeelstekort is echter gelijk gebleven ten opzichte van het begin van het derde kwartaal”, aldus het CBS. Het vertrouwen van ondernemers in de auto- en motorbranche is volgens het bureau wel toegenomen het afgelopen kwartaal.