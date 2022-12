AEX zet opmars voort na sterke beursmaand, chipbedrijven aan kop

De AEX-index op het Damrak zette donderdag de opmars voort na de sterke beursmaand november, waarin de graadmeter bijna 8 procent wist te stijgen. Vooral de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML deden goede zaken. Uitspraken van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zorgden daarbij voor optimisme bij beleggers. Hij gaf aan dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk al vanaf deze maand de rente in de Verenigde Staten met minder grote stappen zal verhogen.

Hogere rentes zijn in de regel ongunstig voor de waarde van aandelen en het vooruitzicht van kleinere renteverhogingen wakkerde woensdag al de kooplust bij beleggers op Wall Street aan. Daarbij werden vooral snelgroeiende technologie- en chipbedrijven opgepikt waardoor de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq ruim 4 procent wist te winnen.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,9 procent hoger op 730,86 punten. De MidKap steeg 1,1 procent tot 959,24 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,1 procent. De DAX in Frankfurt klom 0,4 procent, ondanks een sterker dan verwachte daling van de Duitse winkelverkopen in oktober.

ASMI, Besi en ASML wonnen tot 5,5 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal sloot de rij in de AEX met een verlies van 1,5 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer kampte met een verkoopadvies door Credit Suisse en daalde 1,1 procent. Olie- en gasconcern Shell verloor eveneens dik 1 procent.

Heineken steeg 2,9 procent. De bierbrouwer houdt een beleggersdag en handhaafde zijn financiƫle doelstellingen voor dit jaar en 2023. Het concern, dat woensdag al liet weten de bierprijzen per 1 januari opnieuw te verhogen, verwacht nog altijd dat de operationele winst dit jaar ruim boven het niveau van 2019, het jaar voor de coronacrisis, zal uitkomen.

Ook Corbion informeerde beleggers en analisten tijdens een bijeenkomst in Amsterdam over de voortgang van zijn strategische plannen. Het speciaalchemiebedrijf verhoogde daarbij zijn verwachting voor de omzetgroei in de komende jaren. Dat werd goed ontvangen op de beurs en het aandeel werd 11,5 procent hoger gezet. Corbion was daarmee veruit de sterkste stijger in de MidKap. JDE Peet’s stond onderaan met een min van 2,8 procent. Analisten van Credit Suisse verlaagden het koersdoel voor het moederbedrijf van Douwe Egberts.

De euro zat in de lift door het vooruitzicht van mildere renteverhogingen in de VS en was 1,0438 dollar waard, tegen 1,0324 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 81,11 dollar. Brentolie kostte ook 0,7 procent meer, op 87,55 dollar per vat.