Oud-Unilevertopman Floris Maljers (89) overleden

Oud-topman Floris Maljers van Unilever is vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie aan de Volkskrant laten weten. Maljers leidde het levensmiddelenconcern van 1984 tot 1994. Ook was hij commissaris bij diverse grote bedrijven zoals KLM, Philips en ABN AMRO.

Maljers werd door de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Verkeer en Waterstaat regelmatig ingeschakeld voor opdrachten. Zo was hij onder meer betrokken bij de poging om vliegtuigbouwer Fokker in 1996 van de ondergang te redden en voorzitter van de commissie die in 2006 onderzocht of er alternatieven waren voor het onder water zetten van de Zeeuws-Vlaamse Hedwigepolder.

De voormalig topman was ook mentor voor koning Willem-Alexander en leerde hem in de tijd dat hij nog kroonprins was hoe een bedrijfsbalans te lezen.