Brussel verbiedt invoer producten die bijdragen aan ontbossing

De invoer van producten die bijdragen aan ontbossing worden verboden in de Europese Unie. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daar een akkoord over bereikt. Het gaat onder andere om producten als cacao, koffie, soja, palmolie, hout, rundvlees en rubber, maar ook afgeleide producten zoals leer, chocolade, meubels, papier en houtskool, aldus de Europese Commissie in een verklaring.

“De nieuwe wet zal ervoor zorgen dat een reeks belangrijke goederen die op de markt worden gebracht, niet langer zullen bijdragen tot ontbossing en aantasting van bossen in de EU en elders in de wereld”, aldus de commissie. “Wanneer de nieuwe regels in werking treden, zullen alle betrokken bedrijven strenge zorgvuldigheidseisen moeten stellen als zij producten op de EU-markt brengen.”

De lijst van verboden producten is aangemerkt als “aanjager van ontbossing” als ze na december 2020 afkomstig zijn van ontboste grond. Importeurs moeten aantonen dat hun producten vrij zijn van ontbossing en moeten “precieze geografische informatie over de landbouwgrond” aantonen waar de grondstoffen vandaan komen.

Het wetsvoorstel stamt uit november vorig jaar. Het voltallige parlement en de EU-lidstaten moeten de verordening nog formeel goedkeuren voordat deze in werking kan treden. Handelaren krijgen achttien maanden de tijd om de regels uit te voeren.