Rentezorgen houden Amsterdamse beurshandel in greep

De beurshandel op het Damrak blijft dinsdag in de greep van de rentezorgen. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente steviger en langer zal blijven verhogen laaide afgelopen vrijdag al op door het sterker dan verwachte banenrapport. Maandag bleek daarnaast dat de Amerikaanse dienstensector beter blijft draaien dan verwacht.

De Federal Reserve probeert de economie juist af te remmen om de inflatie te beteugelen en de sterkte van de arbeidsmarkt en de dienstensector geven de centrale bank meer ruimte om de rente stevig te verhogen. De afgelopen tijd was er juist nog een rally op Wall Street door de hoop dat de Fed het kalmer aan zou kunnen gaan doen met het verhogen van de rente. Volgende week vergadert de Amerikaanse centrale opnieuw over de rente. Ook de Europese Centrale Bank komt dan met het laatste rentebesluit van het jaar.

Op het Damrak gaat de aandacht ook uit naar de decemberraming van het Centraal Planbureau (CPB). In het bijzonder gaat het om een prognose voor de koopkracht, die onder druk staat vanwege de hoge inflatie en sterk gestegen energiekosten.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een lager begin. Ook elders in Europa lijken de beurzen met verliezen te openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag overwegend minnen zien. De hoop dat China het strenge coronabeleid verder gaat versoepelen hield de verliezen echter beperkt. In Australiƫ verhoogde de centrale bank de rente opnieuw met een kwart procentpunt in de strijd tegen de hoge inflatie.

Prosus staat opnieuw in de belangstelling. De techinvesteerder houdt dinsdag een beleggersdag. Maandag was Prosus de sterkste stijger in de AEX met een plus van dik 2 procent, dankzij een forse koerswinst van Tencent. Het Chinese internetbedrijf, waarin Prosus een groot belang heeft, verloor dinsdag echter 1,9 procent in Hongkong.

In de chip- en techsector houden beleggers ook de productieproblemen rond de iPhone van techgigant Apple in de gaten. Het Taiwanese Foxconn, de belangrijke toeleverancier van Apple, zag de omzet met dik 11 procent dalen in november. Het bedrijf had te kampen met protesten in zijn grote fabriek in de Chinese stad Zhengzhou, waar het iPhones in elkaar zet, vanwege de strikte coronamaatregelen.

De euro was 1,0482 dollar waard, tegen 1,0507 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 77,39 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent duurder, op 83,18 dollar per vat.