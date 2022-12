AFM tikt beleggingsbedrijven op vingers om gebrekkige informatie

Mensen die zelfstandig beleggen zijn vaak onvoldoende geïnformeerd over de kosten die dit met zich mee kan brengen, vindt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Om tot die conclusie te komen onderzocht de toezichthouder een aantal beleggingsbedrijven. Inmiddels hebben de betrokken bedrijven hun tekortkomingen hersteld.

De AFM beoordeelde de manier waarop beleggingsinformatie werd verstrekt, of die informatie volledig was en of het bedrijf daarbij inzicht gaf in het effect van de kosten op het rendement van de belegging. Al deze informatie is volgens de AFM van belang om weloverwogen beleggingsbeslissingen te kunnen nemen.

In de resultaten zag de AFM “tekortkomingen op alle onderdelen”. Zo presenteerden de beleggingsondernemingen de kosteninformatie niet volgens de voorschriften. Ook bleek de getoonde informatie niet altijd volledig, door bijvoorbeeld ontbrekende handels- en valutakosten. De bedrijven op wie de gebreken van toepassing waren, hebben deze naar aanleiding van het onderzoek hersteld, meldt de AFM. Volgens de toezichthouder is handhaving daarom niet langer nodig.

Aanleiding voor het onderzoek was de toename van het aantal zelfstandige beleggers in de afgelopen jaren. Ook het aantal reclames voor “execution-only-dienstverlening”, waarbij mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun beleggingen en een bedrijf daarbij enkel informatie moet geven, nam over de jaren toe.