Bloomberg: Rusland-sancties hebben economie EU niet geschaad

De sancties die de Europese Unie heeft opgelegd aan Rusland hebben nauwelijks schade berokkend aan de Europese economie. Slechts een paar sectoren hadden volgens een rapport van de Europese Commissie last van de sancties, zeggen ingewijden tegen financieel persbureau Bloomberg. Vooral de levering van hout en kostbare metalen had last van de sancties. Ook de import van edelgassen als neon en xenon kelderde.

Ook andere sectoren hadden weliswaar last van leveringsproblemen, maar die hadden geen oorzaak in de sancties tegen Rusland. Bestaande problemen in leveringsketens, zoals die rond chips bleven bestaan. Ook de Chinese coronalockdowns hadden hun weerslag op verschillende sectoren.

De analyse is gemaakt op verzoek van de lidstaten van de EU. Hongarije wijt zijn economische problemen bijvoorbeeld aan de sancties, maar het rapport van de commissie stelt dat die kritiek overdreven is.

De EU heeft inmiddels negen rondes met sancties afgekondigd, maar daarbij geprobeerd de olieverkopen vanuit Rusland en voedselimport vanuit het land deels te ontzien. Pas deze week ging een eerste olie-embargo in en dat richt zich alleen op ruwe olie die per tanker wordt vervoerd.