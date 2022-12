Ook India wil inzetten op bouw van meer kerncentrales

Het Indiase staatselektriciteitsbedrijf NTPC heeft plannen om veel nieuwe kerncentrales te bouwen om zo de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de uitstoot van het land te helpen verlagen. India is de op twee na grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld en wil in 2070 klimaatneutraal zijn. Het grootste deel van de stroom in het land wordt nu nog opgewekt door steenkolencentrales.

De grootste elektriciteitsproducent van India wil daarvoor veel nieuwe kernreactoren gaan bouwen. Het zou gaan om 20 tot 30 gigawatt aan nucleaire capaciteit die tegen 2040 bijgebouwd moet worden. India heeft momenteel 22 reactoren die goed zijn voor een capaciteit van 6,8 gigawatt. De gehele productiecapaciteit van het staatsbedrijf bedraagt 70 gigawatt, waarvan meer dan 80 procent wordt opgewekt door kolencentrales.

NTPC zou vooral kijken naar zogeheten Small Modular Reactors (SMR’s). Dat zijn veel kleinere reactoren waardoor ze sneller en goedkoper gebouwd kunnen worden. Overigens staat de ontwikkeling van dat soort kleine reactoren nog in de kinderschoenen. Er wordt daarom ook gekeken naar grotere centrales in samenwerking met het Indiase staatsconcern voor kernenergie Nuclear Power Corporation of India, dat verantwoordelijk is voor de exploitatie van de nucleaire industrie in het land met bijna 1,4 miljard inwoners.

NTPC wil dat in 2032 ongeveer de helft van zijn productiecapaciteit uit fossiele brandstoffen komt. Behalve op nucleaire centrales zet het concern ook in op meer energie uit zon en wind en waterkracht. De Indiase overheid bouwt ondertussen wel meer steenkolencentrales om zo te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar stroom.

Er is wereldwijd meer interesse in de bouw van nieuwe kerncentrales vanwege de hoge energieprijzen en de zorgen over de energievoorziening als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Zo willen onder meer Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Japan, China, Frankrijk en Zuid-Korea nieuwe kernreactoren en centrales bouwen.