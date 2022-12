Wees klaar voor onverwachte wendingen met een headless commerce platform

De coronapandemie, de oorlog in de Oekraïne en de daarmee gepaard gaande energiecrisis, mega-inflatie en de dreigende recessie – het gaat maar door. Niets is zeker vandaag de dag, Je zult je als bedrijf dus snel aan moeten kunnen passen aan nieuwe situaties. Met een headless commerce platform ben je klaar voor de toekomst.

Een snel veranderende markt

De B2B-markt verandert razendsnel. E-commerce komt al langer op, en is door de coronapandemie in een stroomversnelling gekomen. Klanten verwachten online dezelfde service als ze als consument gewend zijn, dus de lat ligt hoog. Uit recent onderzoek van Gartner blijkt dat 86% van de ondervraagde marketingmanagers ervan overtuigd is dat digital B2B Commerce binnen twee jaar het belangrijkste verkoopkanaal wordt.

Daarnaast shoppen millennials en Generatie-Z’ers steeds minder in fysieke winkels en juist meer online. Zij eisen een omnichannel ervaring van bedrijven en organisaties. Om gehoor te kunnen geven aan de hoge eisen van B2B-buyers op alle aankooppunten – ook wel all points of sale (PoS) – genoemd is een headless commerce platform een must.

In een tijd waarin de traditionele winkels, desktops, de interface van b2b webshops, spraakassistenten, mobiele apparaten, sociale media en het IoT met elkaar concurreren hebben bedrijven namelijk behoefte aan een veelzijdig digitaal commerce-systeem. Starre commerce-modellen bieden namelijk niet de flexibiliteit die nodig is om consumenten te binden, noch helpen ze bij het bereiken van commerciële doelen op de lang termijn.

De opkomst van Headless Commerce

Headless commerce kan een aantal van deze uitdagingen aanpakken. De kern van headless e-commerce is de ontkoppeling van de front-end systemen en de back-end systemen met behulp van API’s. Voorkom extra kosten en complexiteit omdat je niet langer met verschillende webshops en portalen hoeft te werken. Werk vanuit één back-end – geïntegreerd met je ERP-systeem en andere core-systemen, zoals je CRP-systeem, én maak gebruik van meerdere front-ends. Zo kan je met vrijwel elk CMS werken, afgestemd op de behoeften van jouw marketing- en sales team en de behoeften van jouw doelgroep(en).

Gebruik een design dat past bij de identiteit die je wilt uitstralen en de doelen die je voor ogen hebt. Of je nou vooral conversie-, content- of servicegericht wilt zijn, met het juiste design vergroot jij de kans dat je de klanten trekt die naar jouw product of service op zoek zijn.

Snel schakelen

Headless commerce-oplossingen zijn ideaal om bedrijven in staat te stellen snel te reageren op veranderende marktomstandigheden en verstoringen van de toeleveringsketen, en om snel updates en nieuwe functionaliteit uit te rollen.

Headless commerce bevordert daarnaast de innovatie. Je kunt via verschillende touchpoints, waaronder mobiel, sociale media en IoT, in contact te komen met kopers, waardoor je intuïtieve klantervaringen aan kunt bieden. Hierdoor verbeteren de klanttevredenheid en zorg je dat klanten bij je terugkeren. Bovendien is het platform snel uitgerold en geconfigureerd. Door de API’s kunnen je core systemen snel worden gekoppeld. Binnen enkele dagen of weken kan je al resultaten boeken.

En bedrijven die zich snel aan kunnen passen, winnen!