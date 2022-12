CBS: vissers brachten vorig jaar meer vis naar Nederlandse havens

De hoeveelheid verse vis die Nederlandse vissers vorig jaar naar Nederlandse havens brachten is flink toegenomen in vergelijking met 2020. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De meeste vis werd via zogeheten trawlers aan land gebracht. Ook de prijs voor verse vis is toegenomen, en bereikte dit jaar een recordhoogte.

In totaal werd er vorig jaar 443,5 miljoen kilo vis vanaf zee naar Nederlandse havens gebracht, 17 procent meer dan in 2020. Meer dan de helft van die vis bestond uit blauwe wijting en haring, goed voor respectievelijk 135,9 miljoen kilo en 131,8 miljoen kilo. Blauwe wijting behoort tot de kabeljauwfamilie.

Trawlers, vissersschepen die vissen met trechtervormige netten, waren goed voor zo’n 91 procent van de naar Nederlandse havens gebrachte visvangst. Die aanvoer lag 20 procent hoger dan in 2020. Die stijging komt volgens het CBS onder meer doordat er twee keer zoveel horsmakreel aan land werd gebracht. De overige vis werd aan land gebracht door kotters, die zich richten op bodemvisserij in kustwateren. Die brachten vooral noordzeegarnalen en schol naar de Nederlandse havens, aldus het CBS.

De vangst leverde daarnaast meer inkomsten op voor vissers. Met name tong was een stuk duurder dan een jaar eerder. Zo betaalden afnemers volgens het CBS in augustus van dit jaar het recordbedrag van 18.738 euro per ton tong, 43 procent meer dan in 2021. Ook noordzeegarnalen stegen in prijs, met 35 procent tot 8083 euro per ton in april van dit jaar.