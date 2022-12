Leegstand van woningen en kantoren nam vorig jaar af, meldt CBS

Het aantal leegstaande gebouwen in Nederland is vorig jaar afgenomen ten opzichte van 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kantoren stonden relatief gezien het vaakst leeg, al nam de leegstand van deze gebouwen ook het sterkst af in een jaar tijd.

Aan het begin van dit jaar stonden ruim 219.000 gebouwen leeg, waaronder woningen, kantoorpanden en winkels. Een jaar eerder lag dat aantal nog 4,5 procent hoger op zo’n 230.000 gebouwen. Het CBS merkt daarbij op dat 40 procent van de gebouwen die op 1 januari 2022 leegstonden een jaar eerder ook al niet in gebruik waren.

De leegstand is het hoogst bij kantoorpanden. In totaal stonden ruim 8000 kantoren leeg aan het begin van dit jaar, wat neerkomt op 9,6 procent van alle kantoren. Wel nam het aandeel leegstaande kantoorgebouwen het sterkst af van alle gebouwen. Zo stond aan het begin van 2021 nog 10,3 procent van de panden leeg.

Woningen stonden in 2,3 procent van de gevallen leeg. In absolute aantallen is het aantal leegstaande woningen ten opzichte van de andere gebouwen wel het hoogst. Dat komt omdat woningen het grootste deel uitmaken van alle gebouwen in Nederland, zo’n 87 procent. 180.000 daarvan waren op 1 januari 2022 niet in gebruik.