Aantal zzp’ers in een jaar tijd toegenomen, met name in de zorg

Het aantal zzp’ers is in een jaar tijd toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name in de sector zorg en welzijn gingen meer mensen als zelfstandig ondernemer aan de slag, bijvoorbeeld als sociaal werker of psycholoog.

Ongeveer 127.000 mensen zijn tussen het derde kwartaal van dit jaar en dezelfde periode een jaar eerder voor zichzelf begonnen, meldt het CBS. Deze groep bestaat uit mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar. Daarmee kwam het totaalaantal zzp’ers eind september uit op zo’n 1,2 miljoen, goed voor ongeveer 12 procent van alle Nederlanders met een betaalde baan.

In de sector zorg en welzijn groeide het aantal zzp’ers het sterkst, merkt het CBS. Daar gingen in een jaar tijd 34.000 zelfstandigen aan de slag. Anderen begonnen voor zichzelf als bijvoorbeeld timmerman, marketingadviseur of ICT-ontwikkelaar. Ook in deze beroepsgroepen nam het aantal zelfstandig ondernemers sterk toe.