Zeeuws-Vlaanderen enige regio zonder economische groei in zomer

In vrijwel heel Nederland groeide de economie in het derde kwartaal, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alleen in Zeeuws-Vlaanderen was er sprake van een krimp van 3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Opvallend is wel dat in die regio de economie ten opzichte van de periode voor de coronapandemie het sterkst gegroeid is.

Voor de Haarlemmermeer gold dankzij de aanwezigheid van luchthaven Schiphol het omgekeerde. De economie veerde daar op omdat er weer veel gevlogen werd in de zomervakantie. Dat leverde een groei van 10 procent op, wat de sterkste toename was van alle regio’s. In vergelijking met de periode van voor corona is de economie in de Haarlemmermeer nog altijd kleiner. Ook de regio Overig Groningen ligt volgens het CBS nog achter, maar dat komt omdat de gaswinning terug is gebracht.

In de meeste regio’s lag de groei tussen de 2 en 4 procent. In Amsterdam groeide de economie met 6 procent dankzij een toename van het toerisme. Flevoland-Midden, Agglomeratie Haarlem en Zuidoost-Noord-Brabant noteerden een groei van 5 procent. De regio IJmond, rond de Tata-staalfabriek in Velsen, groeide slechts 1 procent.