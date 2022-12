Tesla stijgt op Wall Street door hoop vertrek Musk bij Twitter

Tesla behoorde maandag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York met een koerswinst van 1 procent. Beleggers in de fabrikant van elektrische auto’s reageerden verheugd op de uitslag van een door Elon Musk zelf opgezette poll op Twitter waarin hij zijn volgers de vraag voorlegde of hij moet aftreden als topman van het socialemediabedrijf. Volgens een ruime meerderheid moet hij dat inderdaad doen. Musk heeft beloofd zich aan de uitslag te houden, maar heeft zijn aftreden nog niet bekendgemaakt.

Musk kocht Twitter dit jaar voor 44 miljard dollar en veel aandeelhouders van Tesla zijn bezorgd dat hij meer tijd besteedt aan Twitter dan aan de fabrikant van elektrische auto’s, waar hij ook de baas van is. Naast Tesla en Twitter is Musk ook nog topman van het commerciĆ«le ruimtevaartbedrijf SpaceX. Ook richtte hij tunnelbedrijf The Boring Company en implantaatbedrijf Neuralink op. Tesla zag dit jaar al zo’n 60 procent van zijn beurswaarde verdampen, mede doordat Musk voor miljarden aan Tesla-aandelen verkocht om de dure overname van Twitter te financieren.

De stemming op Wall Street was wisselend. Beleggers lijken de recessievrees die vorige week oplaaide door de renteverhogingen van de centrale banken, even van zich af te schudden. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 32.975 punten. De brede S&P 500 bleef vrijwel vlak op 3851 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 10.671 punten.

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, daalde 2,1 procent. Volgens de Europese Commissie misbruikt Facebook zijn macht om zijn eigen advertentieplatform Marketplace aan de man te brengen. Zo geeft Facebook zijn miljarden gebruikers automatisch toegang tot Marketplace en kunnen concurrerende advertentiediensten als eBay of Marktplaats daardoor worden weggedrukt. Als blijkt dat het bedrijf inderdaad de Europese mededingingsregels heeft overtreden, dan moet het voor hoge boetes vrezen.

SolarEdge Technologies en First Solar stegen 0,3 en 2 procent na een positief analistenrappport. Volgens de kenners van zakenbank Goldman Sachs zijn de twee zonne-energiebedrijven de topfavorieten voor 2023.

Netflix daalde 0,2 procent. Analisten van investeringsbank Morgan Stanley verhoogden het koersdoel voor het aandeel van de streamingdienst. Ook Moderna (plus 3,3 procent) profiteerde van een positief analistenrapport.

De euro was 1,0602 dollar waard, gelijk aan vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 75,39 dollar. Brentolie werd ook 1,5 procent duurder op 80,26 dollar per vat.