Gasprijzen in Europa dalen verder aan het begin van het jaar

De Europese gasprijzen zijn aan het begin van het nieuwe jaar verder gedaald als gevolg van het zachte winterweer. Daardoor zijn de gasvoorraden in Europa nog goeddeels op peil.

De prijs van een megawattuur gas op de toonaangevende beurs in Amsterdam daalde maandagochtend tot 70,30 euro. Europees gas was in februari vorig jaar voor het laatst zo goedkoop, voor het begin van de oorlog in Oekraïne. De gasprijs liep later op maandagochtend wel weer iets op tot 73 euro.

Sinds begin december is de gasprijs ruwweg gehalveerd. Het record werd afgelopen zomer bereikt met 345 euro. Die piek werd veroorzaakt nadat Rusland de leveringen had stopgezet.

Het zachte weer drukt het gasverbruik. Rond de jaarwisseling waren er in Duitsland regionale temperaturen van boven de 20 graden. Ook in Nederland was het uitzonderlijk zacht.