Wall Street dicht vanwege nieuwjaar

De aandelenbeurzen in New York blijven maandag gesloten. Handelaren daar hebben nieuwjaarsdag vrij, maar die dag viel dit jaar in het weekeinde waardoor de vrije dag doorschoof. Ook de meeste Aziatische beurzen en de beurs in Londen bleven dicht.

Vrijdag sloot Wall Street nog met kleine verliezen. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 33.147,25 punten. Over het hele jaar ging de graadmeter haast 9 procent omlaag.

De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 3839,50 punten. De Nasdaq leverde 0,1 procent in, tot 10.466,48 punten. Voor die beursindices betekende dat dalingen voor heel 2022 van respectievelijk ruim 19 en 33 procent. Sinds 2008 gingen de S&P 500 en de Nasdaq niet meer zo hard omlaag.