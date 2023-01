Bijna vier op de vijf verkochte auto’s in Noorwegen is elektrisch

Bijna vier op de vijf personenauto’s die vorig jaar in Noorwegen zijn verkocht zijn elektrisch aangedreven. Dat is een nieuw record en veel meer dan het gemiddelde in Europa en in Nederland.

Volgens de Norwegian Road Federation (OFV) zijn er afgelopen jaar 138.265 nieuwe elektrische auto’s op kenteken gezet in het Scandinavische land. Dat komt overeen met bijna 80 procent van de totale autoverkopen. In 2021 bedroeg dit percentage nog 64,5 procent. Ter vergelijking: in de Europese Unie maakten elektrische auto’s nog geen 9 procent uit van het totaal in de eerste negen maanden van 2022.

In Nederland is het aandeel elektrische auto’s in het totale aantal auto’s dat op kenteken is gezet afgelopen jaar 23,5 procent. Dat is wat hoger dan een jaar eerder, maakten BOVAG en RAI onlangs bekend.

Tesla’s worden het meest verkocht in Noorwegen, met een marktaandeel van 12,2 procent. Noorwegen is zowel een grote producent van olie en gas, als ook een pionier op het gebied van emissievrije auto’s.