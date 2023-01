Geplaagde supermarktketen Jumbo maakt jaarcijfers bekend

De geplaagde supermarktketen Jumbo maakt dinsdag zijn resultaten over 2022 bekend. Mogelijk geven die cijfers meer duidelijkheid over de invloed van de hoge inflatie op het koopgedrag. Het bedrijf uit Veghel kwam vorig jaar negatief in het nieuws door Jumbo-baas Frits van Eerd die verdachte is in een witwaszaak en door een blunder met een WK-reclame.

De teruggetreden topman Frits van Eerd werd in september door de FIOD opgepakt omdat hij verdachte is in een witwaszaak. Bij de inval in zijn huis zouden honderdduizenden euro’s aan cash zijn gevonden. Ton van Veen, voormalig financieel topman en commissaris bij Jumbo, geeft tijdelijk leiding aan het directieteam van de supermarktketen.

In november stopte Jumbo per direct met zijn WK-reclamespot met dansende bouwvakkers. Die campagne leverde kritiek op omdat bij de bouw van de WK-stadions in Qatar bouwvakkers uit Zuid-Aziƫ zeer slecht behandeld zijn. Volgens wereldvoetbalbond FIFA zijn daarbij in totaal vier doden gevallen. Hassan Al-Thawadi, het hoofd van de Qatarese WK-organisatie, vertelde eind november echter dat volgens hem honderden arbeidsmigranten zijn overleden in de lange aanloop naar de mondiale eindronde. Twitteraars deden naar aanleiding van de kwestie de oproep om Jumbo te gaan boycotten.

Vorige maand werd bekend dat Karel van Eerd, grondlegger van Jumbo, is overleden. Van Eerd, die 84 is geworden, was al geruime tijd ziek. Hij bleef als president-commissaris tot het laatste moment betrokken bij de onderneming. Karel van Eerd droeg in 2009 de dagelijkse leiding over aan zijn zoon Frits, terwijl ook dochter Colette in het bestuur zit.

Frits van Eerd gaf bij de halfjaarcijfers in juli nog aan dat het supermarktconcern nauwelijks minder producten had verkocht, ondanks de torenhoge inflatie in Nederland. In totaal boekte Jumbo een omzet van een kleine 5,5 miljard euro in de eerste jaarhelft.