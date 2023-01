Staking legt treinvervoer in Verenigd Koninkrijk bijna plat

Het treinverkeer in het Verenigd Koninkrijk is dinsdag grotendeels platgelegd door een staking van spoorpersoneel. Het is de eerste gewone werkdag in het land na oud en nieuw en veel mensen kunnen daardoor niet naar hun werk reizen. Grote treinstations in Londen zijn vrijwel uitgestorven.

De staking van 48 uur werd georganiseerd door de vakbond RMT. Er doen ongeveer 40.000 RMT-leden mee aan de actie. Donderdag wordt ook gestaakt door de machinistenvakbond Aslef. De spoorbonden zijn al langer bezig met acties om een forse loonsverhoging en betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Voor de kerst werd het werk ook al meermaals neergelegd.

De Britse regering roept de vakbonden op om terug te keren aan de onderhandelingstafel. Volgens de regering brengen de acties schade toe aan het spoor en zorgen ze voor hinder voor forenzen. Premier Rishi Sunak heeft gezegd teleurgesteld te zijn over de stakingen.

Ook in andere sectoren van het Verenigd Koninkrijk zijn er acties, onder meer bij rijexaminatoren en de wegenpolitie.