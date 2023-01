VS exporteerden vorig jaar meer lng, op gelijke hoogte met Qatar

De Verenigde Staten en Qatar exporteerden vorig jaar vrijwel evenveel vloeibaar gemaakt aardgas (lng). De VS hadden mogelijk zelfs ‘s werelds grootste lng-exporteur kunnen zijn. Wel is het de vraag hoe lang het land op gelijke hoogte met Qatar zal blijven.

Beide landen exporteerden vorig jaar 81,2 miljoen ton lng, meldt persbureau Bloomberg op basis van scheepsgegevens. De VS hebben in 2022 miljarden geïnvesteerd waardoor het land veranderde van een lng-importeur naar een belangrijke leverancier. De opmars is opvallend omdat Amerika pas in 2016 begon met de export van vloeibaar gemaakt aardgas.

De VS zouden de grootste exporteur zijn geweest als er geen brand was uitgebroken in een exportfabriek in Texas. Die fabriek is daardoor sinds juni gesloten, maar zal later in januari weer operationeel zijn.

Het is echter maar de vraag hoe lang Amerika zich kan blijven meten met lng-grootmacht Qatar. Zo zit dat laatste land midden in een enorme uitbreiding van zijn productiefaciliteiten. Daarmee zou Qatar ook vanaf 2026 de meeste lng kunnen uitleveren. Om bij te blijven zal de VS zijn exportcapaciteit nog verder moeten uitbreiden.

Om minder afhankelijk te worden van Rusland importeerde ook Nederland meer lng, ook om aan Europese afspraken over het vullen van gasopslagen te voldoen. De lng-import is tussen juli en oktober vorig jaar bijna verdriedubbeld ten opzichte van dezelfde periode in 2021. De VS waren goed voor meer dan de helft van die lng, meldde het CBS eerder.