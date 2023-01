China pauzeert investeringen in chipsector en zoekt alternatief

De Chinese overheid is, in ieder geval tijdelijk, gestopt met zijn grote investeringen in de eigen chipindustrie. Het land gaat gebukt onder een groot aantal coronabesmettingen en dat zet de op een na grootste economie ter wereld onder druk, evenals de overheidsfinanciën. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg zijn er gesprekken gaande over het definitief afbouwen van de flinke subsidies in de chipsector.

Een deel van de topambtenaren die bij de gesprekken betrokken zijn, overweegt nog wel om vast te houden aan stimuleringsmaatregelen met een waarde van omgerekend zo’n 137 miljard euro. Er ging de afgelopen jaren veel geld naar de chipsector, maar dat heeft er ook toe geleid dat mensen misbruik maken van het geld. Aan de andere kant hebben de investeringen er nog niet voor gezorgd dat Chinese chipbedrijven dicht bij de dominante Amerikaanse concurrenten zijn gekomen.

De Chinese overheidssubsidies hebben er juist wel toe geleid dat de Verenigde Staten met sancties zijn gekomen om de eigen chipsector te beschermen. Het ontwikkelen van eigen chipbedrijven is een van de grootste prioriteiten van president Xi Jinping om zich zo te kunnen blijven meten met de VS op economisch en militair gebied. Eerder voerde China een vergelijkbaar stimuleringsbeleid in de productie-industrie, waar dat wel succesvol bleek.