Cryptobeurs Coinbase treft schikking van 100 miljoen dollar

Coinbase, het grootste Amerikaanse platform voor handel in cryptomunten, heeft een schikking getroffen van 100 miljoen dollar (94 miljoen euro) met de autoriteiten in New York. Het bedrijf liet klanten rekeningen openen om te handelen in crypto’s zonder voldoende achtergrondcontroles te doen.

De schikking met de New York State Department of Financial Services (DFS) bestaat voor 50 miljoen dollar uit een boete. Ook moet Coinbase eenzelfde bedrag investeren de komende twee jaar om de naleving van de regelgeving op orde te krijgen.

Volgens DFS slaagt Coinbase er niet in om een programma te bouwen waarmee de snelle groei van het bedrijf kan worden bijgehouden. Klanten kunnen vrij eenvoudig een rekening openen, zonder dat hun gegevens goed worden gecontroleerd, stelt de autoriteit. Cryptobedrijven worstellen met toenemende regeldruk op het gebied van informatie over klanten en anti-witwasprogramma’s.

Coinbase heeft zich afgelopen september geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB). Sinds het voorjaar van 2020 is dit voor aanbieders van diensten rond cryptomunten in Nederland verplicht. Coinbase noemde zichzelf destijds de eerste grote internationale speler in de cryptobranche die een Nederlandse registratie op zak heeft.