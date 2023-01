Gasprijs zakt onder 70 euro tot laagste niveau sinds februari

De Europese gasprijs is woensdag verder afgenomen tot onder de 70 euro per megawattuur. De prijs van de brandstof laat al geruime tijd een daling zien vanwege het zachte weer in Europa en is sinds begin december ongeveer gehalveerd. Door het warmere weer hoeft er minder te worden gestookt en blijven de gasvoorraden in Europa goed op peil.

De milde weersomstandigheden lijken volgens de voorspellingen in grote delen van Europa aan te houden. Hoewel volgende week in sommige delen koeler weer wordt verwacht, blijft het in Midden- en Zuid-Europa ongewoon warm voor het jaar.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs daalde de prijs woensdagochtend 6 procent tot 68 euro per megawattuur. Dat is het laagste niveau sinds half februari vorig jaar. Dinsdag zakte de gasprijs ook al met dik 6 procent. De prijs is echter nog altijd ruim het dubbele van de gemiddelde prijs over de afgelopen vijf jaar en nog altijd dik drie keer meer dan in de zomer van 2021, toen 20 euro per megawattuur werd betaald.

De lagere gasprijzen zijn goed nieuws voor de Europese overheden aangezien de kosten van het prijsplafond daardoor lager zullen uitvallen. Ook zorgen ze voor opluchting bij de centrale banken die gedwongen werden de rentetarieven te verhogen om de inflatie, die vooral werd aangejaagd door de hoge energieprijzen, te onderdrukken.

Consumenten merken de prijsdaling echter niet direct op hun energienota. Dat komt omdat energiebedrijven hun tarieven niet meteen aanpassen, maar om de zoveel tijd. Als de daling aanhoudt, zullen huishoudens op een gegeven moment waarschijnlijk wel gaan profiteren van de lagere prijzen op de gasmarkten.