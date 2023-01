CNV: financiële problemen bij werkenden onaanvaardbaar

CNV noemt het “volstrekt onaanvaardbaar” dat steeds meer werkenden in de financiële problemen komen door de “gebrekkige” loonstijging. De vakbond reageert daarmee op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waaruit blijkt dat Nederlanders er nog niet eerder zoveel op achteruit zijn gegaan als in 2022.

“CNV gaat daarom in 2023 stevig de cao-onderhandelingen in. Zeker nu de bedrijfswinsten in 2022 hoger zijn dan ooit”, stelt de bond. Volgens het CBS stegen de cao-lonen vorig jaar weliswaar het hardst sinds 2008, de inflatie steeg veel harder. Het verschil tussen de loonontwikkeling en de inflatie was niet eerder zo groot als nu.

CNV noemt de stijging van de lonen met 3,2 procent vorig jaar schone schijn. “Dat is slechts 1 procent meer dan een jaar geleden. Kinderspel dus, zeker in een jaar waarin de inflatie gemiddeld ruim 10 procent was.” Volgens de vakbond hebben vooral de middengroepen het nakijken.

CNV stelt ook dat de bedrijfswinsten vorig jaar hoger dan ooit waren, met in totaal 84,5 miljard euro. Dat is 9 miljard meer dan het jaar daarvoor. “Het is schandalig dat werkenden daar zo weinig van mee profiteren.”

Volgens de bond heeft een kwart van alle werkenden steeds meer moeite om hun rekeningen te betalen. “Een hoger loon is geen extraatje meer maar bittere noodzaak.”