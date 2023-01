Huishoudens besparen iets minder door hogere prijzen

Huishoudens hebben in het derde kwartaal iets minder geld bespaard dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door hogere prijzen voor alles van boodschappen tot vliegreizen moesten consumenten meer uitgeven. Maar het beschikbaar inkomen nam ook toe, waardoor de zogeheten besparingen nagenoeg op peil bleven.

De besparingen kwamen in de zomer uit op 12,2 miljard euro, 160 miljoen euro minder dan een jaar eerder. Het beschikbare inkomen steeg met 11,2 miljard euro. Niet alleen gingen de lonen omhoog door nieuwe cao-afspraken, maar ook gingen er meer mensen aan het werk waardoor er meer geld te besteden was. Ook stegen de sociale uitkeringen.

Daar stond dus tegenover dat de consumptieve bestedingen, alles wat huishoudens uitgeven, over de volle breedte stegen. Met name de uitgaven bij diensten als de horeca en recreatie en cultuur gingen omhoog. Daar werd niet alleen meer gekocht dan in het derde kwartaal van 2021, toen er nog veel meer coronabeperkingen waren, maar alles werd ook duurder.

De besparingen kunnen bijvoorbeeld op een spaarrekening worden gezet of worden belegd. Ook kan worden geïnvesteerd in bezit zoals grond en woningen. In het derde kwartaal werd er 1,2 miljard euro op de bank gezet. Verder verkochten huishoudens meer aandelen dan ze kochten.