Duitse fabrikanten krijgen minder orders binnen

De bestellingen bij Duitse fabrieken zijn in november lager uitgevallen dan een maand eerder. Dat wijst erop dat de fabrikanten nog altijd last hebben van de moeilijke economische situatie, ondanks tekenen dat de klappen minder zwaar zijn dan eerder werd gedacht.

Vooral vanuit het buitenland en dan met name van binnen de eurozone kreeg de grootste economie van Europa minder fabrieksorders binnen, meldt het Duitse nationale statistiekbureau. In totaal daalde het aantal orders met ruim 5 procent vergeleken met een maand eerder. Analisten hadden nog op een afname van een half procent gerekend. De hoeveelheid orders is een voorproefje van de industriƫle productie van de belangrijkste handelspartner van Nederland.

De coronasituatie in China, dat een belangrijke handelspartner is, kan voor verdere problemen voor Duitse fabrikanten zorgen. Na het loslaten van strenge beperkende maatregelen vorige maand is het aantal besmettingen in China hard opgelopen. Maar ook in november liet de handel met China al een krimp zien.