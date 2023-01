Prijzen boodschappen nemen in hele eurozone harder toe

Boodschappen worden in de hele eurozone over de gehele linie duurder. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat neemt de inflatie de laatste tijd gemiddeld wat af als gevolg van de dalende gas- en benzineprijzen. Maar specifiek voor voedingsmiddelen, dranken en tabak lopen de prijzen juist harder op dan voorheen.

In december kwam de inflatie in de eurozone uit op 9,2 procent op jaarbasis. Daarmee is het tempo waarin de prijzen stijgen iets afgenomen ten opzichte van een maand eerder. In november liep het prijspeil nog met 10,1 procent op. Deze trend is vergelijkbaar met de ontwikkeling die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder op de dag al meldde voor de inflatie in Nederland.

Maar voedingsmiddelen, dranken en tabak waren gemiddeld in de eurozone in december 13,8 procent duurder dan in de laatste maand van 2021. In november ging het nog om een plus van 13,6 procent vergeleken met een jaar eerder. Wat meespeelt is dat winkeliers voor veel producten waarschijnlijk eerder nog niet alle kostenstijgingen hadden doorberekend en dit in december alsnog deden. Mogelijk grepen bedrijven de drukke feestmaand ook aan om de prijzen extra te verhogen en hun winstmarges op te voeren.

Er zijn wel grote verschillen tussen landen, ziet Eurostat. Zo bedroeg de inflatie in Spanje in december volgens de Europese meetmethode maar 5,6 procent, terwijl Letland 20,7 procent inflatie kende. Nederland zat daar met 11 procent tussenin, al behoorde ons land wel tot de groep eurolanden waar de prijzen het hardst omhoog gingen.