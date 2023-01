Chinese beurzen dalen door winstnemingen in techsector

De Chinese aandelenbeurzen gingen dinsdag licht omlaag. Beleggers deden het rustig aan en namen wat winst na de recente sterke rally die volgde op het optimisme over de heropening van de Chinese economie. Vooral de grote Chinese techaandelen lieten verliezen zien na de forse koerswinsten sinds het begin van het nieuwe jaar.

Het Chinese webwinkelconcern Alibaba, dat maandag nog zo’n 7 procent won, zakte 0,7 procent en concurrent JD.com daalde 0,1 procent. Ook internet- en gamebedrijf Tencent en maaltijdbezorger Meituan verloren terrein en werden 0,4 en 1,6 procent lager gezet. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde daardoor tussentijds 0,2 procent in de min. Maandag bereikte de index nog het hoogste niveau in zes maanden tijd. De beurs in Shanghai daalde 0,1 procent.

De andere aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De Kospi in Seoul klom 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney leverde 0,3 procent in. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, maakte de Nikkei een inhaalslag en sloot 0,8 procent hoger.

SoftBank dikte ruim 2 procent aan. De Britse zakenkrant Financial Times meldde dat de Britse premier Rishi Sunak de pogingen om de Japanse techinvesteerder te overtuigen om de chipontwikkelaar Arm naar de Londense beurs te brengen, nieuw leven heeft ingeblazen. Vorig jaar pauzeerde SoftBank zijn plannen voor een beursgang van Arm in Londen vanwege de politieke onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk.

Op macro-economisch gebied bleek daarnaast dat de bestedingen van huishoudens in Japan in november met 1,2 procent zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar. Tevens werd bekendgemaakt dat de consumentenprijzen, exclusief de sterk schommelende prijzen voor verse voedingsproducten, in Tokio in december met 4 procent zijn gestegen. Dat was de sterkste prijsstijging sinds 1982.