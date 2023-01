Eerste krimp Nederlandse industrie in ruim anderhalf jaar

De Nederlandse industrie is in november voor het eerst in ruim anderhalf jaar gekrompen. Het hardst daalde de productie in de chemische industrie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee laten de verslechterde economische omstandigheden zich duidelijk voelen.

Industriebedrijven produceerden afgelopen november 0,2 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het was de eerste keer sinds februari 2021 dat de productie daalde op jaarbasis. Vergeleken met een maand eerder kromp de industrie 2 procent.

De laatste maanden nam de jaar-op-jaargroei in de industrie al steeds meer af, waardoor deze daling er in zekere zin zat aan te komen. Daarbij liet de Nederlandse economie in het derde kwartaal in zijn geheel al krimp zien. Door de hoge inflatie is de vraag bij consumenten een stuk zwakker dan voorheen. Daarbij hebben industriebedrijven zelf ook te maken met bijvoorbeeld hogere energiekosten.

De Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) merkt ook al enige tijd dat de bedrijvigheid in de Nederlandse industrie achteruitgaat. Dat uit zich bijvoorbeeld in een afname van het aantal orders. Wat ook een rol speelt bij de rem op de productie is het grote personeelstekort waar sommige sectoren mee kampen.

Niet in alle branches van de industrie was er sprake van minder productie, komt naar voren uit de cijfers van het CBS. Zo groeiden bedrijven die machines maken, installeren of repareren nog hard. De helft van de industriebranches liet uiteindelijk een krimp zien.

Sectoreconoom industrie Albert Jan Swart van ABN AMRO gaf vorige week bij nieuwe cijfers van de Nevi wel aan dat de bodem vermoedelijk in zicht is voor de industrie. Swart benadrukt daarbij dat de meeste industriƫle ondernemers positieve verwachtingen hebben over 2023.

Het CBS merkt een vergelijkbare trend. Ondernemers in de industrie zijn volgens een peiling door het statistiekbureau in december wat optimistischer geworden. Ze zijn vooral positiever over de hoeveelheid werk in de nabije toekomst. Daarbij speelt mee dat ondernemers in de Duitse industrie, die een belangrijke afzetmarkt vormen voor Nederlandse bedrijven, minder somber zijn dan eerder.