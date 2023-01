Randstad onderaan in licht lagere AEX na verkoopadvies

Randstad was dinsdag veruit de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. De uitzender werd 6 procent lager gezet door een verkoopadvies van analisten van Degroof Petercam. Beleggers deden het verder rustig aan na de sterke opmars sinds het begin van het jaar en waren vooral in afwachting van de toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal houden.

Maandag werd op Wall Street al negatief gereageerd op uitlatingen van twee andere Fed-bestuurders, die beide aangaven dat het rentetarief in de VS waarschijnlijk tot boven de 5 procent zal uitkomen. In dat kader wordt dan ook met spanning uitgekeken naar de nieuwe inflatiegegevens van de Verenigde Staten, die donderdag op het programma staan. De Federal Reserve heeft de rente afgelopen jaar flink verhoogd om de inflatie te beteugelen. Bij een verdere afkoeling van de inflatie zou de Fed de rente mogelijk minder sterk hoeven te verhogen.

In Nederland meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de inflatie in Nederland vorig jaar gemiddeld 10 procent bedroeg. Dat is het hoogste inflatiecijfer sinds 1975. De laatste maanden gaan de prijzen wel wat minder snel omhoog.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,4 procent lager op 733,32 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 981,91 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.

Naast Randstad stond techninvesteerder Prosus (min 1,5 procent) bij de dalers door een adviesverlaging van investeringsbank Investec. Verzekeraar NN Group verloor 0,9 procent na een adviesverlaging door analisten van Deutsche Bank. Betaalbedrijf Adyen was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 0,9 procent.

De chipbedrijven ASML en Besi verloren 0,9 procent. Beleggers verwerkten de tegenvallende omzetcijfers van de grote Taiwanese chipmaker TSMC, een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML. TSMC zag de omzet in december dalen ten opzichte van een maand eerder en lijkt daarmee ook last te krijgen van de afnemende vraag naar elektronische apparaten.

In de MidKap verloor InPost 0,7 procent. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes kwam met een handelsupdate, waarin topman Rafal Brzoska sprak van een sterk jaar en een sterke groei van het aantal kluisjes.

In Brussel kelderde Euronav 15 procent. Beleggers schrokken van het bericht dat de Noorse branchegenoot Frontline afziet van de fusieplannen met het Belgische olietransportbedrijf. Frontline won in Oslo bijna 22 procent.

De euro was 1,0733 dollar waard, tegen 1,0758 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs, tot 75,03 dollar per vat. Brentolie kostte 0,3 procent meer, op 79,90 dollar per vat.