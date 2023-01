Bloomberg: Tesla dicht bij deal over bouw fabriek Indonesië

Tesla is dicht bij een voorlopige deal met de Indonesische overheid over de bouw van een fabriek in het land. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Volgens de ingewijden zouden bij die nieuwe fabriek jaarlijks wel een miljoen elektrische auto’s van Tesla van de band kunnen gaan rollen.

Bij de discussies wordt ook gesproken over meerdere faciliteiten in Indonesië, waarbij verschillende delen van het productieproces en de toelevering van Tesla worden ondersteund. De Indonesische president Joko Widodo zei vorig jaar nog dat hij graag ziet dat Tesla een fabriek voor auto’s in zijn land bouwt. Widodo heeft ook een ontmoeting gehad met Tesla-topman Elon Musk om te praten over een fabriek.

Indonesië is al een belangrijke leverancier van nikkel voor gebruik in batterijen voor elektrische auto’s aan Tesla. Het land tekende in augustus een contract ter waarde van 5 miljard dollar met Tesla voor de levering van nikkel.

De bronnen zeggen wel dat het niet zeker is dat er een definitieve overeenkomst gesloten zal worden en dat het dus nog onzeker is of de Indonesische fabriek er daadwerkelijk gaat komen.

Het zou de derde fabriek van Tesla buiten de Verenigde Staten kunnen worden. Het bedrijf heeft ook fabrieken bij het Chinese Shanghai en in de buurt van Berlijn. In de VS heeft het concern fabrieken in het Californische Fremont en het Texaanse Austin.

Musk heeft gezegd dat Tesla uiteindelijk wereldwijd wel tien tot twaalf fabrieken kan hebben. Tesla zou ook gesprekken voeren om een fabriek in Mexico te gaan bouwen.