Celstraf Nederlander voor rol in illegale handel paardenvlees

Een Nederlander moet twee jaar de cel in in Frankrijk vanwege zijn rol in een illegale handel in paardenvlees. Dat vlees, dat niet goedgekeurd was voor consumptie door mensen werd wel als zodanig verkocht. Handelaar Stijn de V. moet ook een boete van 75.000 euro betalen, bepaalde een rechtbank in Marseille woensdag.

De V. kreeg een lagere straf dan een Belgische medeverdachte. Die moet ook twee jaar de cel in, maar kreeg daarnaast twee jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd. Zijn boete is met 100.000 euro ook hoger en hij mag vijf jaar niet in de handel in paardenvlees werken. Een Franse manager van een vleesverwerkend bedrijf moet één jaar de cel in en kreeg een voorwaardelijke celstraf van drie jaar opgelegd. Hij speelde volgens de rechtbank “een bijzonder belangrijke rol” bij het slachten van de paarden.

De groep rond de drie veroordeelden werd beschuldigd van het overtreden van hygiëneregels rond de handel in paardenvlees en het vervalsen van documenten. In totaal zouden ze zo’n vijfhonderd paarden in het zuiden van Frankrijk hebben laten slachten waarvan de papieren en de medische dossiers waren vervalst. Naast de drie belangrijkste schuldigen kregen nog eens twaalf betrokkenen een lagere straf. Drie verdachten werden vrijgesproken.

Het vonnis in de zaak komt enkele dagen na een andere zaak over de illegale handel in paardenvlees. In die zaak werden paarden die in de farmaceutische industrie waren gebruikt geslacht en het vlees verkocht hoewel het niet geschikt was voor menselijke consumptie.

In veel Europese landen, waaronder Nederland, werd paardenvlees in het verleden vaak gegeten. Maar de laatste jaren is de vleessoort minder populair geworden. Door de gelijkenis met rundvlees wordt paardenvlees door frauduleuze handelaren vaak als rundvlees verkocht.