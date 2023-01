Europeanen leggen weer net zoveel geld opzij als voor corona

Europese huishoudens hebben van juli tot en met september opnieuw minder gespaard dan een kwartaal eerder. Het is de zesde achtereenvolgende kwartaaldaling sinds het eerste kwartaal van 2021, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat. Europeanen lijken weer net zoveel te sparen als vlak voor de coronacrisis.

Inwoners van de Europese Unie hebben in het derde kwartaal van vorig jaar gemiddeld 13,2 procent van hun besteedbaar inkomen opzijgelegd. Dat was 13,4 procent in de maanden april, mei en juni. Deze zogeheten spaarquote komt inmiddels weer bijna op gelijke hoogte met de laatste maanden voorafgaand aan de coronacrisis.

Tijdens de coronacrisis konden veel huishoudens minder geld uitgeven, bijvoorbeeld omdat restaurants en winkels gesloten waren. Ook vakanties waren vrijwel onmogelijk. Het geld dat mensen overhadden, belandde daardoor vaak op de spaarrekening. Zo zetten huishoudens aan het begin van de pandemie, tijdens het tweede kwartaal van 2020, ruim 25 procent van hun besteedbaar inkomen opzij.

Na de versoepelingen van de coronabeperkingen kregen mensen weer meer mogelijkheden om hun geld uit te geven, waardoor de spaarquote sindsdien is gedaald.