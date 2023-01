New York Times: Twitter wil gebruikersnamen gaan veilen

Twitter denkt erover om gewilde gebruikersnamen te gaan veilen om extra geld te kunnen verdienen. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times op basis van ingewijden. Over het plan wordt sinds vorige maand gepraat, maar er is nog geen beslissing genomen of het plan wordt doorgezet.

Eerder maakte Twitters nieuwe eigenaar Elon Musk bekend dat het socialemediabedrijf gebruikersnamen die niet meer actief gebruikt worden zou deactiveren. Mogelijk dat uit die namen geput gaat worden bij de veilingen. Alleen een beperkt deel van de Twitter-gebruikersnamen zal mogelijk veel geld opbrengen, zoals de namen van bekende personen en merken.

Twitter stelde woensdag dat de gegevens van 200 miljoen gebruikers die door hackers op een forum werden geplaatst niet door een kwetsbaarheid in de systemen van de berichtendienst zijn buitgemaakt. Eerder had Twitter namelijk een kwetsbaarheid waardoor telefoonnummers en e-mailadressen aan accountnamen gekoppeld konden worden. Maar de gegevens die daarbij buit zijn gemaakt komen niet overeen met de honderden miljoenen namen die online te koop worden aangeboden, zegt Twitter na “uitgebreid onderzoek”.

Tot nu toe bleef de onderneming stil over de buitgemaakte gegevens. Hoe die wel in handen van hackers zijn gekomen, zegt Twitter ook nu niet. De berichtendienst stelt de privacy van gebruikers zeer serieus te nemen.