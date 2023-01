NVM geeft inzicht of huizenprijzen verder zijn gedaald

Makelaarsvereniging NVM maakt donderdag de cijfers over het slotkwartaal van vorig jaar en heel 2022 bekend. In het derde kwartaal daalden de prijzen van koopwoningen voor het eerst in lange tijd. De verwachting is dat die trend zich door heeft gezet. Mede door de gestegen hypotheekrente zullen de prijzen onder druk blijven staan.

De NVM waarschuwt al langere tijd dat de woningmarkt zeer gespannen blijft. Hoewel de prijzen daalden en de ergste oververhitting in het derde kwartaal wat verdween, was er nog steeds flink meer vraag naar woningen dan aanbod. De makelaarsvereniging geeft ook een inkijk of die situatie is verbeterd.

Of de bouw van nieuwe woningen vordert houdt de NVM ook in de gaten. Dat geeft weer een beeld of de kabinetsplannen om honderdduizenden nieuwe woningen te bouwen de komende jaren haalbaar zullen zijn. Door de stikstofproblematiek en personeelstekorten bij gemeenten die bouwvergunningen moeten verstrekken werden de doelen de afgelopen tijd al niet gehaald.