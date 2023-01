Regionaal vervoer staakt vrijdag opnieuw, nu in Oost-Nederland

Vakbond VVMC meldt dat personeel van regionale vervoerders Arriva en Keolis vrijdag opnieuw gaat staken. De bond roept werknemers op voor 24 uur het werk neer te leggen. Als gevolg daarvan verwacht de bond dat er geen regionale bussen en treinen zullen rijden richting verschillende plaatsen in het oosten van het land.

De plaatsen waar het werk wordt neergelegd zijn Goor, Tiel, Arnhem, Doetinchem, Winterswijk en Zutphen. De stakingen zijn het gevolg van stukgelopen onderhandelingen over de cao multimodaal vervoer. Onder die cao vallen bedrijven die zowel bus- als treinvervoer aanbieden, bijvoorbeeld Arriva en Keolis.

“De kosten voor energie en het dagelijks levensonderhoud zijn enorm toegenomen, de inflatie is nog steeds heel hoog, maar Arriva en Keolis vertikken het om hun eigen medewerkers te compenseren terwijl dat in andere sectoren wel gebeurt”, betoogt vakbondsbestuurder Wim Eilert. “Het is echt schandalig, vooral als er ondertussen van de mensen wordt verwacht dat ze extra werken vanwege een tekort aan personeel.”

Eerder staakte treinpersoneel van Arriva al in het noorden van het land, verdeeld over drie stakingsdagen in Groningen, Friesland en Zuid-Oost Drenthe. Die stakingen leidden toen ook tot problemen met de dienstregeling in omliggende noordelijke provincies. Zo werkte het treinpersoneel uit Friesland namelijk ook op trajecten in Groningen en vice versa, waardoor een betrouwbare dienstregeling niet kon worden gegarandeerd. Daarop besloot Arriva treinen te schrappen.