TenneT presenteert rapport over leveringszekerheid elektriciteit

Netbeheerder TenneT presenteert donderdag een rapport dat ingaat op de leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland. De netbeheerder heeft daarin geanalyseerd in hoeverre er voldoende productiecapaciteit aanwezig is om aan de nationale elektriciteitsvraag te kunnen blijven voldoen.

Daarvoor heeft TenneT scenario’s uitgewerkt voor de korte, middellange en lange termijn, waaruit een advies volgt over welke stappen nodig zijn om de leveringszekerheid te kunnen blijven garanderen. De analyse wordt jaarlijks uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het Nederlandse elektriciteitsnet staat al tijden onder druk. Verschillende netbeheerders gaven vorig jaar nog aan dat het netwerk op steeds meer plaatsen volloopt. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie.