Advies: NS moet personeel toeslag over alle vaktantiedagen betalen

De Nederlandse Spoorwegen moet mogelijk veel werknemers extra loon nabetalen. Drie personeelsleden stapten naar de rechter omdat ze vinden dat hun toeslag voor onregelmatige werktijden op alle vakantiedagen moet worden doorbetaald. De NS had met vakbonden afgesproken deze toeslag alleen voor de wettelijke vakantiedagen te betalen, maar in een advies aan de Hoge Raad schrijft de advocaat-generaal dat dit ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen moet gelden.

In het advies, waar De Telegraaf als eerste over schreef, legt de advocaat-generaal uit dat werknemers volgens Europese wetgeving in de regel er qua loon geen nadeel van mogen ondervinden als ze vakantie opnemen. Dat geldt ook voor bovenwettelijke vakantiedagen, hoewel lidstaten daar ruimte hebben om ervan af te wijken. Maar in Nederland is dit juist niet gebeurd.

De Hoge Raad doet later dit jaar uitspraak en is vrij om het advies over te nemen of niet. Meestal volgt de hoogste rechtbank van het land de conclusies van de advocaat-generaal.

Als de uitspraak in het nadeel van de NS uitvalt, kan dit een flinke extra kostenpost worden. De drie werknemers eisen 3238 euro, 1815 euro en 1544 euro bruto voor de periode tussen mei 2012 en mei 2018. Aangezien treinpersoneel vaak onregelmatige uren werkt, zouden veel werknemers nog recht kunnen hebben op vergelijkbare sommen geld.