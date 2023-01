Chinese export daalt in snelste tempo sinds begin 2020

De Chinese export is in december in het snelste tempo gedaald sinds de begindagen van de coronapandemie in 2020. De op één na grootste economie ter wereld is nog steeds aan het bijkomen van de gevolgen van het jarenlange strenge coronabeleid, dat de productie en consumptie in het land onder druk heeft gezet. Door de aanhoudend hoge inflatie en de oplopende rentetarieven is de wereldwijde vraag naar Chinese goederen ook minder geworden.

De export daalde vorige maand met 9,9 procent op jaarbasis, meldde de Chinese douane. De daling volgde op een afname van 8,7 procent in november. De export was juist de belangrijkste aanjager van de Chinese economie, die bekendstaat als de fabriek van de wereld.

De coronabeperkingen en lockdowns, evenals de afkoelende vastgoedmarkt, hadden ook nadelige gevolgen voor de import. De invoer daalde in december met 7,5 procent, na een daling met 10,6 procent in de voorgaande maand. Zowel de invoer als de uitvoer daalde wel minder hard dan economen hadden voorspeld.

Voor heel 2022 steeg de export met 7 procent, vergeleken met een stijging van bijna 30 procent in het voorgaande jaar. De invoer nam vorig jaar met 1,1 procent toe, tegenover een stijging van dik 30 procent in 2021, toen de bedrijvigheid in China juist herstelde van de eerste golf van de pandemie. Het handelsoverschot van China kwam in december uit op 78 miljard dollar en lag voor heel 2022 op een recordniveau van 878 miljard dollar.

China zal volgende week dinsdag het economische groeicijfer voor 2022 bekendmaken. In 2021 groeide de economie nog met ruim 8 procent. Beijing had zichzelf een groeidoel gesteld van 5,5 procent voor 2022, maar dat werd ondermijnd door het strikte zero-covidbeleid dat het grootste deel van het jaar van kracht was. China begon begin vorige maand met het opheffen van de strenge coronamaatregelen na protesten in het land tegen het beleid, maar het land heeft sindsdien een enorme piek in het aantal coronabesmettingen.