Schiphol bouwt nieuwe kelder om bagagesysteem te vervangen

Schiphol gaat een nieuwe bagagekelder bouwen. Deze komt op dezelfde plek als de beoogde nieuwe terminal. Over de komst daarvan is nog geen besluit genomen. De nieuwe bagagekelder is nodig omdat “aanzienlijke delen van het huidige bagagesysteem aan vervanging toe zijn”, meldt de luchthaven.

“Om betrouwbaarheid van bagage te kunnen blijven garanderen”, moet Schiphol voor het vervangen eerst een volledig werkend bagagesysteem aanleggen. Met de bouw hiervan, inclusief afhandelingssysteem, kan naar verwachting in 2026 worden begonnen. De klus moet nog worden aanbesteed.

De luchthaven gaat de komende jaren aan de slag met het renoveren van de oude bagagesystemen. Daarbij zal ook aandacht zijn voor het doorontwikkelen van de gebruikte robots en het zelfstandig laten rijden van voertuigen door de bagagekelder. Hiermee moeten ook de arbeidsomstandigheden van werknemers worden verbeterd, waarover de afgelopen tijd regelmatig is geklaagd.

Er is nu voor een oppervlakte van 29 voetbalvelden aan bagagesystemen op Schiphol in verschillende gebieden. Elk gebied heeft een levensduur van ongeveer dertig jaar.