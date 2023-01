Engeland gaat wegwerpplastic borden en bestek verbieden

In Engeland zijn plastic wegwerpborden en -bestek vanaf oktober verboden. Dat moet leiden tot minder afval, wat beter is voor het milieu. Eerder namen de regeringen van Wales en Schotland al vergelijkbare beslissingen. In de Europese Unie zijn plastic wegwerpborden en -bestek al sinds zomer 2021 verboden.

Het Engelse verbod betekent dat winkels en afhaalrestaurants geen plastic borden of bestek meer mogen verkopen. Ook plastic bakjes en sommige soorten bakken en bekers van polystyreen mogen niet meer gebruikt worden.

Volgens het Britse ministerie van Milieu, Voedsel en Platteland worden er in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks 2,7 miljard stuks plastic wegwerpbestek en 721 miljoen plastic wegwerpborden gebruikt. Daarvan wordt ongeveer 10 procent gerecycled. De rest verdwijnt bij het afval of wordt op straat of in de natuur weggegooid.

Plastic verpakkingen van voedsel dat in de winkel komt te liggen zijn uitgesloten van de regels. Dat leidt tot kritiek van milieubewegingen als Greenpeace, die het “gerommel in de marge” noemt. “Een voor een producten verbieden kan misschien leuke krantenkoppen opleveren voor de regering, maar het zal de duizelingwekkende hoeveelheid plastic die het Verenigd Koninkrijk jaarlijks produceert niet tegenhouden.”

Eerder werd in het Verenigd Koninkrijk al het gebruik van plastic rietjes en tasjes aan banden gelegd. Dat gebeurde toen het land nog onderdeel was van de Europese Unie.