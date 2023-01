Prijs bitcoin stijgt tot boven de 21.000 dollar

Cryptomunt bitcoin is zaterdag fors gestegen en voor het eerst in ruim twee maanden weer boven de 21.000 dollar gekomen. Er is optimisme onder cryptohandelaren dat de munteenheid de bodem van zijn neergang heeft bereikt.

Ook het feit dat de inflatie over haar piek heen is zorgt voor optimisme in de cryptowereld, net als op de beurzen. Als de rente minder hard doorstijgt blijft er meer geld beschikbaar op financiƫle markten. Als de rente hoog is, verdwijnt er namelijk het nodige geld naar bankrekeningen waar dat risicoloos rendeert. Maar ook zijn leningen voor ondernemingen duurder, wat de investeringen in allerlei zaken en dus ook cryptomunten drukt.

Bitcoin werd zaterdag tot 7,5 procent meer waard op ruim 21.000 dollar voordat er weer wat terrein werd prijsgegeven. Ook andere digitale valuta als ether stegen sterk. De totale waarde van alle cryptomunten kwam boven de 1 biljoen, of duizend miljard, dollar uit. Ook dat was sinds begin november niet meer gebeurd.

Toen stortte cryptobeurs FTX in, wat het vertrouwen in de digitale valuta’s geen goed deed. Inmiddels zeggen de curatoren van die beurs 5 miljard dollar aan tegoeden van gebruikers terug te hebben gehaald.