Twitter aangeklaagd in VS wegens lek van gebruikersgegevens

Twitter is aangeklaagd wegens een hack waarbij de gegevens van meer dan 200 miljoen gebruikers zijn buitgemaakt. Volgens de man die de klacht vrijdag indiende bij de rechtbank in San Francisco konden de hackers doordringen in de systemen van Twitter door een programmeerfout in de software die applicaties gebruiken om met elkaar te communiceren.

De hackers bemachtigden tussen 2021 en 2022 onder meer emailadressen, telefoonnummers en gebruikersnamen. Ook de gegevens van de klager zouden zijn gestolen, die een zogeheten ‘class action’ rechtszaak heeft aangespannen waarbij ook andere gedupeerden zich kunnen aansluiten.

Twitter ontkent dat het bedrijf is gehackt en dat sprake is van een programmeerfout. De gegevens, die begin januari op een hackerswebsite werden aangeboden, zouden zijn verzameld via andere kanalen.

De klager eist een schadevergoeding van Twitter en een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van de systemen van de berichtendienst. Hoeveel schadevergoeding hij wil is niet bekend.

Twitter is sinds december vorig jaar ook onderwerp van een Europees privacyonderzoek, nadat persoonlijke gegevens van zo’n 5,4 miljoen gebruikers waren gelekt.