Voormalig topman van Volkswagen Carl Hahn overleden

De voormalige topman van autoconcern Volkswagen Carl Hahn is zaterdag op 96-jarige leeftijd overleden. Volgens een woordvoerster van de naar de oud-topman genoemde stichting is Hahn vredig ingeslapen in zijn huis in Wolfsburg.

Hij leidde de Duitse autofabrikant van 1982 tot en met 1992. In die periode nam het bedrijf zijn Spaanse concurrent Seat en het Tsjechische Škoda over en groeide Volkswagen uit tot een van ’s werelds grootste autoverkopers. Volkswagen begon onder Hahn ook de uitbreiding naar China.

Hahn werkte sinds de jaren vijftig bij Volkswagen. Al snel werd hij de directeur voor het merk in de Verenigde Staten, waar hij erin slaagde de Volkswagen Kever populair te maken. Voordat hij de hoogste bestuurder van Volkswagen werd, leidde hij in de jaren zeventig de Duitse bandenfabrikant Continental. Met zijn Hahn-Stiftung zette hij zich tot op hoge leeftijd in voor onderwijs voor jonge kinderen.