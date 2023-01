Aluminiumprijs klimt naar hoogste niveau in 7 maanden

De prijs van aluminium is maandag gestegen naar het hoogste niveau sinds juni. Net als de prijzen van veel andere metalen wordt aluminium duurder door de verwachting dat de vraag vanuit China zal toenemen nu dat land de strikte coronaregels heeft geschrapt. Volgens zakenbank Goldman Sachs zullen er dit jaar nog grotere tekorten aan aluminium ontstaan dan eerder gedacht omdat het aanbod achterblijft bij de vraag. Aluminium wordt onder meer veel gebruikt in de auto-industrie en de bouw.

Op de Londense metalenmarkt tikte de prijs van een ton aluminium 2621 dollar aan. Goldman Sachs denkt dat de prijs dit jaar waarschijnlijk gemiddeld op 3125 dollar per ton kan uitkomen. Dat is 20 procent meer dan een eerdere voorspelling van de Amerikaanse bank. Goldman Sachs verwacht dat de vraag dit jaar 1,6 miljoen ton hoger zal uitkomen dan het aanbod. Hier werd eerder op een verschil van een half miljoen ton gerekend.

Ook andere veelgebruikte metalen zoals nikkel, zink en tin zijn dit jaar in prijs gestegen door de verwachting van een sterkere vraag. De koperprijs steeg vorige week voor het eerst sinds juni tot boven de 9000 dollar per ton. De prijzen van metalen stonden eerder juist nog onder druk door zorgen over een economische recessie.