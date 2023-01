Aandacht voor chipbedrijven en Unilever op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar ASMI en Besi. De chipbedrijven kregen verkoopadviezen van de Britse bank Barclays. Ook Unilever zal mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. Analisten van Bernstein adviseren het levensmiddelenconcern te verkopen. Daarnaast kijken beleggers uit naar de resultaten van de grote Amerikaanse zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley, die later op de dag naar buiten komen.

Afgelopen vrijdag werd het cijferseizoen in de Verenigde Staten al afgetrapt met de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo en Citigroup, die goed werden ontvangen. Dinsdag wordt ook de beurshandel op Wall Street hervat na een lang weekeinde. De Amerikaanse beurzen waren maandag gesloten vanwege Martin Luther King Day.

Ook verwerken de markten een reeks van macro-economische cijfers uit China. Volgens het Chinese statistiekbureau is de economie afgelopen jaar met 3 procent gegroeid. Dat was meer dan verwacht. De op een na grootste economie ter wereld liet daarmee wel de traagste groei in decennia zien. Ook lag de groei ver onder de doelstelling van 5,5 procent van de Chinese overheid. Dat kwam doordat het strikte zerocovidbeleid het grootste deel van het jaar nog van kracht was in China.

China begon begin vorige maand met het opheffen van de strenge coronamaatregelen na protesten in het land tegen het beleid. Dat had een effect op de winkelverkopen in december, die minder sterk daalden dan gevreesd. Ook de industriƫle productie nam in december sterker dan verwacht toe.

Ondanks de beter dan verwachte economische cijfers gingen de Chinese beurzen dinsdag omlaag. De hoofdindex in Shanghai daalde 0,2 procent en de Hang Seng-index in Hongkong zakte ruim 1 procent. De Nikkei in Tokio was een positieve uitschieter en sloot dik 1 procent hoger. De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht lagere opening. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine minnen beginnen.

Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis liet weten mee te werken aan de bouw van een lightraillijn in Los Angeles in de Verenigde Staten. Het spoortraject van ruim 10 kilometer moet zorgen voor sneller woon-werkverkeer met betere verbindingen in de regio en de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. De opdracht komt van het openbaarvervoerbedrijf LA Metro.

De euro was 1,0817 dollar waard, tegen 1,0822 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 79,19 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 84,59 dollar per vat.