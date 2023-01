Funda ziet concurrentie op huizenmarkt halveren

De concurrentie op de woningmarkt is vorig jaar gehalveerd, stelt huizenverkoopsite Funda die ieder kwartaal cijfers over de huizenmarkt bijhoudt. Het vertrouwen van kopers is door de afgenomen concurrentie dan ook flink gestegen.

Tekenend voor de afgenomen concurrentie is dat er per te koop aangeboden huis minder contactaanvragen binnenkwamen. Dat kan bijvoorbeeld een vraag om meer informatie zijn of een verzoek tot bezichtiging. Daarvan kregen makelaars er begin vorig jaar gemiddeld twaalf per woning, maar in het laatste kwartaal waren dat er nog zes.

De gemiddelde concurrentie per woning daalde in alle provincies, maar was het laagst in Zeeland en Noord-Brabant. In de Randstad blijft de concurrentie relatief hoog, maar in het vierde kwartaal was de woningmarkt in Groningen het krapst. Bovendien is er landelijk meer concurrentie voor woningen die duurder zijn dan vier ton dan voor goedkopere huizen.

Funda concludeert dat de kanteling van eerst een nieuwe woning kopen en dan de oude verkopen, naar eerst de bestaande woning verkopen en dan pas een nieuwe kopen, is doorgezet in de laatste drie maanden. “Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de oververhitting op de woningmarkt”, stelt het platform. Toch zijn er nog altijd meer kopers dan verkopers actief, plaatst Funda daar meteen als kanttekening bij.

De reacties op de afkoelende woningmarkt zijn niet eenduidig, merkt Funda-topman Joost Dop op. “Het vertrouwen onder kopers stijgt, maar ze blijven nog afwachtend terwijl het vertrouwen onder verkopers daalt. Deze ambivalentie past bij de grote onzekerheden van dit moment, met een flinke druk op de economie, hoge inflatie, stijgende rente en energieprijzen die door het dak gaan.” Tegelijkertijd zijn er daardoor meer kansen voor kopers die nu wel willen doorpakken.

Consumenten denken volgens Dop dat de ingezette afkoeling van de huizenmarkt verder doorzet. Een kwart van de ondervraagden denkt dat de markt gunstig blijft voor verkopers, ook over een halfjaar nog.